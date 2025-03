Dodik se bahati satom od 10 tisuća eura, a u drugoj ruci nosi pretpotopni mobitel. Zašto?

Nokia 6300, kao stariji model klasičnog mobitela iz 2007. godine, nema internetske mogućnosti modernih pametnih telefona poput povezivanja na Wi-Fi ili korištenja aplikacija. To znači da je Dodik ne samo sigurniji od kibernetičkih napada ili prepada malwareom, već i od prisluškivanja.

'Kad vidim skriveni broj, znam da je Mile'

Ovu vrstu opservacije nedavno je imao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je na nedavnom motivacijskom skupu u Srijemskoj Mitrovici ispričao zanimljivu anegdotu o telefonskim razgovorima s Dodikom: 'Sad ja mislim, zove me nešto važno, izlazim sa sastanka. S obzirom na to da on voli kriti mobitel i kad god ja vidim da je skriven broj telefona, ja znam da je Mile', rekao je Vučić.

Iako se nakon ovog Vučićevog otkrića nametnulo pitanje kako možete znati tko vas zove sa skrivenog broja, Vučića zbog ovoga nisu previše zafrkavali, jer evidentno ima šesto čulo za Dodika. Vođa bosanskih Srba, pak, ima jednostavnije objašnjenje za svoj izbor komunikacijskog uređaja. Ne voli, naime, društvene mreže.