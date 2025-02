Dodik plašio ljude ustašama pa najavio 'rigorozan zakon'; ne zanima ga što o tome misli EU

Dodik je skup u okolici Banje Luke, na kojemu su vlasti RS-a obilježavale obljetnicu zločina što su ih nad Srbima kod posavskog mjesta Draksenić 1942. počinile ustaše, iskoristio kako bi poslao nove zapaljive poruke. Prijetio je nevladinim udrugama, ponovo zagovarajući ujedinjenje RS-a sa Srbijom i dajući potporu srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću u jeku prosvjeda što ih protiv njegove vlasti diljem te zemlje održavaju studenti.

Dodik je najprije kazao kako ustaške zločine iz Drugog svjetskog rata "ne treba zaboraviti niti oprostiti". "Uvjeren sam da bi ustaše, kada bi hipotetski danas mogli ovamo doći, sve ponovili još bestidnije i bez živog svjedoka, završivši sve ono što nisu prije osam desetljeća", izjavio je.

Najavio rigozoran zakon

Potom je pred novinarima tvrdio kako je protiv RS-a na djelu urota čiji su akteri i nevladine organizacije pa je najavio kako će se s njima obračunati "rigoroznim" zakonom koji će regulirati njihov rad, a ubrzo bi ga trebao donijeti entitetski parlament.

Takav jedan zakon kojim su nevladine organizacije trebale biti tretirane po ruskom modelu poput "stranih agenata", Narodna skupština RS-a već je razmatrala no on je povučen iz procedure nakon žestokih kritika, posebice iz Europske unije. Dodik sada najavljuje kako će predložiti još oštriji zakon, a kaže kako mu je potpuno svejedno ako će to blokirati europski put BiH.