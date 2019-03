Dodik: Nikada niti jedan dužnosnik Srbije u mom prisustvu nije govorio o rasturanju BiH

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nazvao je svoju zemlju "karikaturom" dodajući kako je ona "na putu samouništenja", ali je istodobno, u intervjuu za televizijsku mrežu Al Jazeera, ustvrdio kako on ili bilo tko od dužnosnika iz Srbije ne razmatra scenarije i planove za otcjepljenje Republike Srpske

Odgovori na dodatna pitanja, na koje se čekalo više od osam mjeseci, i dalje su nepotpuni jer se u BiH nisu mogli suglasiti o tome kako definirati čak 22 odgovora, a Dodik je u ponedjeljak konstatirao kako je i to činjenica koja dovoljno govori sama za sebe.

U intervjuu pak tvrdi kako je u Bruxellesu dobio obećanja da će EU "bezrezervno pomoći", ali i upozorenje kako BiH puno toga mora uraditi sama, primjerice što prije formirati novo Vijeće ministara.

"Dogovorili smo se da neka osjetljiva pitanja, kao što je članstvo u NATO-u, odložimo za kasnije. Rekao sam im također da bi odgovornost morali od sada snositi svi koji stvari kod nas ne postavljamo na pravo mjesto, ali i oni koji se razmeću lažnim nadama dok nam građani odlaze iz zemlje", kazao je Dodik obrušivši se pritom na one koji "neralnim inicijativama koče bitne reforme", što je očevidna aluzija upravo na zahtjeve iz Federacije BiH da Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kao dio nove vlasti ne blokira napredak na putu BiH ka članstvu u NATO-u. Stranka demokratske akcije (SDA) uspostavu novog Vijeća ministara BiH uvjetuje jamstvima da Dodik neće blokirati donošenje godišnjeg nacionalnog plana reformi (ANP), koji je pretpostavka za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-U (MAP).

Kazao je također kako je on u svemu tome "transparentni pragmatičar koji na BiH gleda očima realiste" te se tako se i ponaša.

"Svi me baš u tome i ne razumiju dobro, ali to nije do mene", ustvrdio je Dodik istaknuvši kako je realist u odnosu na pitanje teritorijalnog suvereniteta BiH.

Teritorijalna cjelovitost BiH, kako je kazao, nije sporna, sporna je njezina nefunkcionalnost.

"Nikada niti jedan dužnosnik Srbije u mom prisustvu nije govorio o rasturanju Bosne i Hercegovine, niti mi o tome u Beogradu razgovaramo. Mi smo realisti", kazao je Dodik.

Poručio je i kako je sam sebi dao rok od najviše godinu dana da, zajedno s bošnjačkim i hrvatskim članovima Predsjedništva Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, pokuša vratiti državu s "puta samouništenja", a ukoliko u tome ne uspije, kako je rekao, dat će ostavku i vratiti se u Banju Luku "pa neka sve propadne".