Dodik: Imam dobar odnos s Milanovićem, često se čujemo

Milorad Dodik dao je intervju za Dnevnik Nove TV. U Bosni i Hercegovini se bliže izbore, a politička situacija je sve kompliciranija. Pitanje položaja Hrvata u toj zemlji i dalje je neriješeno

Kaže da ima dobar odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ističe da pričaju o uspostavljanju sistema koji garantira mir te da se čuju često.

'Jako mi je drago što Milanović i Plenković imaju gotovo jasan stav. Koliko vidim, razlikuju se u nekim metodologijama', rekao je Dodik i dodao da Milanović u pravu kad to postavlja kao pitanje 'biti ili ne biti'.

Na pitanje reportera kako komentira da se Milanovića i njega svrstava u one ljude koji su proruski orijentirani, Dodik je opsovao.

'Jel ti mene za*ebavaš? Danas je to popularno", rekao je Dodik kroz poluosmijeh i dodao da je on "čovjek srpskog naroda i da surađuje sa svima'.

Rekao je da mu nije teško surađivati ni s Amerikom, Velikom Britanijom, Njemačkom ili EU. Kaže da ima vrlo pozitivno mišljenje o suradnji s Rusijom, vezano za mnoga ekonomska pitanja.

'Ne nosim etiketu i nisam ničiji. S Putinom sam razgovarao o tome da napravimo plinovod koji bi bio poveznica s balkanskim tokom i da Gazprom preuzme operativne aktivnosti", kazao je Dodik te napomenuo da je zbog trenutne situacije to trenutno u zastoju.

Dodik kaže da nema nikakvu neugodu na izjave da su Čović i on rušitelji BiH. "Veliki su bezobrazni, smatraju da s malima mogu raditi što žele", rekao je Dodik.

Komentirao je i priopćenje crkve u kojem kažu da je od prijeratnih 220.000 Hrvata u Republici Srpskoj ostalo njih oko 15.000. Dodik kaže da on i njegova politika nisu za to dijelom krivi. Kaže da je to riješio još kada je Ivo Josipović bio predsjednik. "To je prirodni tijek koji su nažalost ubrzali ratni sukobi", smatra Dodik.

Na upit planira li otići u Srebrenicu, Dodik je slegnuo ramenima i rekao da se bliži izborna kampanja i da će otići jer tamo ima snažan općinski odbor.

Što se tiče genocida, Dodik kaže da je to tema koja se uvijek pokušava reciklirati. 'Sve je oko toga rečeno. Mislim da postoji ozbiljna manipulacija na tu temu. Ako je nešto istina, vrlo je teško biti kreten pa ne prihvatiti istinu', rekao je Dodik te zaključio da je nevinih žrtava bilo na svim stranama.