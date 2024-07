Dodik: 'Američkog veleposlanika podmitili su Bošnjaci, spreman je da me ubije'

U utorak je ustvrdio kako Murphy za politiku koju provodi prima novce odnosno mito od bošnjačke strane, ali za to nije ponudio nikakve dokaze osim "kuloarskih priča".

"Јa ne mogu tvrditi, samo prenosim ono što sam čuo i što mogu čuti u kuloarima", kazao je Dodik na konferenciji za novinstvo dodajući da je sve to čuo od ljudi iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) "koji to prate".

Tvrdi i da politika sankcija nije dala rezultate koje su Amerikanci očekivali pa im, odnosno Murphyju, sada ostaje samo da ga fizički likvidiraju.

"Preostalo mu je još to da uradi, da da nalog i da se dogovori sa svojim ekstremnim službama. Mislim da je on spreman na to", kazao je Dodik dodajući da se ipak uzda u to da u SAD-u ima razumnih ljudi koji to neće dopustiti.

Ranije je Dodik izjavio kako se nada pobjedi Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD i vjeruje kako će to doprinijeti promjeni politike Washingtona prema BiH odnosno donijeti "više razumijevanja" za stajališta RS.