Dobro umreženome liječniku sa smislom za biznis eksces s Prisavlja nije jedini gaf: U osebujnom životnom putu Tomislava Madžara bilo je i vijesti iz crne kronike

Posebni predsjedničin savjetnik za zdravstvo i sport Tomislav Madžar nije se nakon predsjedničke debate na HTV-u ponio sportski, a po svemu sudeći ni osobito pametno, kad je pred desetak kamera verbalno nasrnuo na Zorana Milanovića i potpuno oteo show, čak držeći predsjedničin šareni ceker u ruci. Navukao je svjetla reflektora na sebe, natjerao medije da se pozabave njegovim likom i djelom, a istodobno stavio na muku službeni stožer Kolinde Grabar Kitarović koji se morao ispričavati zbog incidenta i (barem zasad) neuvjerljivo objašnjavati što je Madžar uopće radio ondje

On, naime, nije dio samog stožera, jednako kao ni savjetnica Renata Margaretić Urlić koja je nekoliko dana ranije pri kraju sučeljavanja na RTL-u upala u režiju i zahtijevala prekid, također izazvavši podosta zgražanja. Ili predsjednica zaista nema sreće sa svojim savjetnicima, ili oni na vrlo neobičan način također sudjeluju u kampanji - u kojoj je, da podsjetimo, neposredno nakon prvog kruga izbora vidljiviju ulogu dobio Milijan Brkić. Pojavila se čak i spekulacija da je verbalni napad zapravo bio pokušaj provociranja nervozne Milanovićeve reakcije, no kako se to nije dogodilo, sada se navodno vraća HDZ-ovoj kandidatkinji poput bumeranga. Predsjedničinog savjetnika za zdravstvo i sport mediji su višekratno proglašavali vrlo bliskim upravo Brkiću, ali i Tomislavu Karamarku.

Tomislav Madžar (40) liječnik je porijeklom iz sela Radišići pored Ljubuškog, gdje je i odrastao u velikoj obitelji koja se bavila poljoprivredom i stočarstvom. I sam je kazao da je skupljao jaja, muzao krave i slično. U Zagrebu je potom upisao studij medicine, bio predsjednik Studentskog zbora, a paralelno organizirao razne humanitarne i zavičajne koncerte, brucošijade i nastupe Miše Kovača, Mate Bulića, Thompsona, Mladena Grdovića i drugih. Legenda kaže da se tada zbližio s Halidom Bešlićem, koji se sa cijelom svitom uzvanika kasnije pojavio na obrani doktorata rame uz rame s rektorom Damirom Borasom, čelnikom HAZU-a Zvonkom Kusićem, misicom Anicom Kovač, HDZ-ovcima Brkićem i Tomislavom Čuljkom, širokom delegacijom nogometnog i rukometnog saveza te Dinama, a dakako i samom predsjednicom. Voli biti u centru pažnje 'Koja je korelacija između psiholoških čimbenika i vremena oporavka kod sportskih ozljeda?', sa zanimanjem ga je tom prilikom upitala Kolinda Grabar Kitarović. Sličnu feštu Madžar je nedavno organizirao i kada je proslavio četrdeseti rođendan: ondje su se pojavili Milan Bandić, Goran Marić, Andrija Mikulić, Zlatko Dalić, pater Ivan Tolj, Jakov Kitarović i sva sila drugih javnih osoba, od liječnika i menadžera do sportaša i celebrityja. Madžar voli biti u središtu pažnje, a čini se i da nije omražen u širokim društvenim krugovima.

Njegova veza s Milanom Bandićem ipak je posebna. Javnost pamti golemog plišanog medvjeda kojega je 'kao poklon predsjednice' odnio zagrebačkom gradonačelniku u bolnicu kada je ovaj operirao bruh, ali i aferu kada je kao predsjednik tek osnovane Hrvatske udruge mladih nakon samo dva mjeseca od Grada Zagreba na korištenje dobio poslovni prostor, odnosno stan od 180 kvadrata u strogom centru grada. Prije nekoliko mjeseci spomenut je u 'ljubavnom pismu' Bandiću predsjedničkog kandidata Darija Juričana, koji je otkrio da gradonačelnik skupo unajmljuje privatne prostore kako bi smjestio djecu s posebnim potrebama, a istodobno gradske prostore jeftino iznajmljuje Madžaru. >> Savjetuje predsjednicu, uveseljava Bandića plišancima, ali i vrti ozbiljan privatni biznis 'Dok vaše pajde građevinci zarađuju na djeci s mentalnim teškoćama po 18,62 eura za kvadrat, vaš pajdo Madžar, koji nema, bar meni poznate, mentalne teškoće, i tako predano brine oko vaše rođendanske torte zajedno s Jakovom Kitarevićem, plaća Gradu tek 2,2 eura', naveo je Juričan. Madžar je kasnije objasnio da je doista iznajmio prostor, ali i da u njega nikada nije uselio već je raskinuo ugovor i drugi prostor kupio na kredit. U njega je smjestio svoju firmu 'Vaš pregled', koja je također bila u središtu kontroverzi: Bandić je odlučio u njoj sufinancirati obvezne preglede 60 tisuća sportaša s područja grada, koji su se dotad mogli pregledati isključivo u Poliklinici Zagreb kao javnoj ustanovi, a povrh svega je Madžara imenovao u Upravno vijeće Poliklinike. Pojavile su se optužbe o sukobu interesa i financijskom uništavanju gradske ustanove, a već dan kasnije Madžar je smijenjen. 'Tražio sam gradonačelnika da me razriješi te dužnosti jer od takvih stvari imam više štete nego koristi. Gledali smo kako to operativno najbrže riješiti jer to mora proći Narodne novine pa naći onoga tko će me zamijeniti i slično. Već sam govorio da mi politika samo šteti, a ovo je jedan od dokaza i zato bolje da netko drugi tamo sjedi. To mjesto nije volontersko, nego se plaća 700 kuna mjesečno što će možda ružno zvučati, ali meni to ništa ne znači', pokušao je objasniti Madžar. Predsjedničina veza s Kustićem Od njegovih drugih funkcija izdvajamo članstvo u Upravnom odboru Autokluba Siget za vrijeme dok ga je vodio HDZ-ovac Damir Škaro, kasnije uhićen zbog silovanja, no najvidljiviji je u Hrvatskom nogometnom savezu. Tamo je, naime, godinama bio glavni liječnik svih reprezentacija i vodio je HNS-ovu Zdravstvenu komisiju, a u posljednje vrijeme figurirao je kao predsjedničina veza prema izborniku Zlatku Daliću i neformalnom predsjedniku Marijanu Kustiću. Upravo s Kustićem našao se u automobilu u gluho doba noći, kada je ovaj u mjestu Bobota pokraj Vukovara skrivio prometnu nesreću. Kao suvozač slomio je ključnu kost i nekoliko rebara, a ostalo je zabilježeno neobično neodređeno izvještavanje policije i iznimna sporost Državnog odvjetništva kada je trebalo izvijestiti o okolnostima ove nesreće.

'Kao glasač HDZ-a i osoba koja smatra da pojedinac samostalno može učiniti nešto, ali i da pojedinac u organizaciji može učiniti puno više, odlučio sam postati članom HDZ-a. S obzirom na moje organizacijske sposobnosti, brzinu i fleksibilnost, sudjelovao sam u mnogim kampanjama i raznim događanjima koje je stranka provodila. Želio sam dati svoj doprinos. Smatram da ljudi na lokalnoj razini mogu učiniti jako puno. Ja to čak i ne bih volio zvati politikom, nego društvenim angažmanom, radom za zajednicu i opće dobro', objasnio je svojedobno Madžar. Nije tajna da je sudjelovao i u prethodnoj predsjedničkoj kampanji, kao ni da se za njom još uvijek vuku repovi. Između ostalog, načina na koji su iz Karamarkovog HDZ-a angažirali Sandu Mamić i Mateja Zadra, dvojac iz marketinga GNK Dinamo. Repovi iz prve kampanje 'Negdje pred početak predsjedničkih izbora 2014. obratio mi se Tomislav Madžar kojega sam upoznala u Dinamu i koji je je predložio da se Matej i ja aktiviramo u kampanji Kolinde Grabar Kitarović. S obzirom na to da smo mi tada bili zaposlenici Dinama, mi smo se prvo obratili Zdravku Mamiću i pitali ga za dopuštenje, a on nam je odobrio da se uz ovaj naš posao u Dinamu bavimo i digitalnim marketingom u kampanji. Matej i ja smo zatim s predstavnicima HDZ-a dogovorili okvire našega angažmana, a kada smo shvatili da se tu radi o vrlo velikom poslu, ja sam kontaktirala prijatelja Danijela Artenjaka koji se također bavi digitalnom tehnologijom i marketingom. Također shvatila sam da će nam biti i potreban stručnjak za odnose s javnošću pa sam stupila u kontakt s Kristijanom Gržetićem s kojim sam dogovorila suradnju', ispričala je Sanda, inače nećakinja Zdravka Mamića, istražiteljima USKOK-a. Po pisanju tjednika Nacional, u fokusu ove istrage bili su utaja poreza i izvlačenje novca iz tvrtki koje su bile angažirane i u predsjedničkoj kampanji Kolinde Graba Kitarović i u HDZ-ovoj kampanji 2015. godine.

Nešto kasnije vlada Andreja Plenkovića na jednoj od svojih zatvorenih sjednica razriješila je Madžara s mjesta člana Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb, što se tada tumačilo kao 'sječa kadrova Tomislava Karamarka i Kolinde Grabar Kitarović'. 'Malo je osobno ovo pitanje oko politike, ali iskreno mi je više odmogla nego pomogla. Ljudi čim čuju da ste bilo u politici odmah vas svrstavaju u neke okvire i gledaju kroz tu prizmu. Ja sam imao karijeru prije politike i imat ću je i poslije politike. Smatram da je političar onaj koji se bavi barem osam sati na dan time, a ja to radim volonterski kod predsjednice. Isto tako, smatram da bi se svaki pojedinac trebao uključiti u politiku na bilo koji način i činiti društvo boljim', izjasnio se u jednom intervjuu. Zabilježimo i da je u svibnju 2018. godine spasio život gošći jednog zagrebačkog restorana kada joj je pozlio. Reanimirao ju je dok nije došla Hitna pomoć.