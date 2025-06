Do prije koje godine nikog nije bilo briga za ovaj problem, sad ga svi žele riješiti

Prema rezultatima, 63 posto njih navodi da je borba protiv klimatskih promjena prioritet njihove administracije, što je u skladu s prošlogodišnjim nalazima. No ovoga puta drugi najvažniji izazov na listi je pristup cjenovno pristupačnom stanovanju. U 2023. priuštivo stanovanje jedva se našlo među deset prioriteta gradonačelnika koje je anketirala mreža, a ove godine njih 34 posto vidi to kao važan zadatak . Njih 33 posto smatra da je bitno i uspostaviti društvenu inkluziju i jednakost.

Najveći izazov je veća potražnja od ponude

U mnogim urbanim središtima Europe gradonačelnici se suočavaju s masovnim prosvjedima zbog rasta cijena najamnina i nekretnina. Kao odgovor na to, donijeli su mjere poput ograničavanja cijene najamnina, zabrane turističkog najma i pokretanja velikih građevinskih inicijativa. No sudionici ankete tvrde da očajnički trebaju smjernice EU-a da bi osmislili koordiniran odgovor na krizu, piše Politico.

Iako stanovanje formalno nije u nadležnosti EU-a, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obećala je prošle godine da će se pozabaviti time i uvela funkciju prvog europskog povjerenika za stanovanje, a on bi trebao do 2026. predstaviti plan za povećanje fonda priuštivih stanova u Europi. I Europski parlament dobio je Odbor za stanovanje, a on analizira kako smanjiti troškove stanovanja u cijeloj Uniji.