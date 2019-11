Do kraja tjedna znat će se je li došlo do dogovora, u srijedu bez nastave u cijeloj zemlji uz prosvjed na Markovu trgu

Na 18.dan štrajka nastave nema u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji, a u srijedu nema škole u cijeloj Hrvatskoj. Na taj dan održat će se i prosvjed na Markovu trgu

Do petka bi Vlada trebala osmisliti ponudu o povećanju koeficijenata, a dani provedeni u štrajku platit će se.

'Ponuda je na stolu, to smo iznijeli sindikatima. Oni su je tražili u pisanom obliku kako bi vidjeli sa svojim članstvom o stavovima. Sutra imamo još jedan koordinacijski sastanak na kojem ćemo dogovoriti dodatne termine, no u četvrtak ili petak očekujemo krajnje razgovore o ovoj temi i tada ćemo znati je li do dogovora došlo ili nije', kazao je ministar Josip Aladrović jučer.