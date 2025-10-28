od 2026.

Dižu se plaće i u Republici Srpskoj: Evo koliko će iznositi

Bi. S. / Hina

28.10.2025 u 01:00

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Minimalna plaća u Republici Srpskoj od početka 2026. godine iznosit će 511 eura za najjednostavnije poslove, što je jednako iznosu najniže plaće koju su utvrdile vlasti Federacije BiH od sredine godine u svom entitetu

Odluka o povećanju minimalne plaće donesena je u ponedjeljak nakon pregovora predstavnika vlasti i sindikata u Banja Luci. Prema novim uvjetima, najniža plaća za radnike sa srednjom stručnom spremom u Republici Srpskoj bit će 536 eura, dok će najmanja plaća radnike s visokom stručnom spremom biti 740 eura.

Kako se računaju mirovine? Donosimo vodič Izvor: tportal.hr / Autor: Freepik/Piksell/Neven Bučević

Ta povećanja predstavljaju porast od 10 do 11,5 posto u odnosu na prethodne iznose. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naglasio je da će ovaj potez pozitivno utjecati na životni standard radnika, ali je dodao da će i dalje biti potrebno raditi na povećanju plaća kako bi se zadržali radnici i poboljšao opći ekonomski status građana.

Vlada Republike Srpske je uvela i porezne olakšice za poslodavce, koji će za najniže dvije kategorije radnika plaćati 27 eura manje po zaposleniku za poreze i doprinose.

Vlasti u Federaciji BiH su sredinom ove godine odredile da je minimalna plaća za najjednsotavnije poslove 511 eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAŠNA NESREĆA

STRAŠNA NESREĆA

Eksplodirao nedavno otvoren rudnik u Australiji: Poginula djevojka i šeszdesetogodišnjak
stigla presuda

stigla presuda

Vlasnica vrtića varala s trošenjem europskog novca, dobila kaznu rada za opće dobro
test automobila

test automobila

Vozili smo VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION: Vrhunski električni sportski karavan s pogonom na svim kotačima

najpopularnije

Još vijesti