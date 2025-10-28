Dižu se plaće i u Republici Srpskoj: Evo koliko će iznositi

Odluka o povećanju minimalne plaće donesena je u ponedjeljak nakon pregovora predstavnika vlasti i sindikata u Banja Luci. Prema novim uvjetima, najniža plaća za radnike sa srednjom stručnom spremom u Republici Srpskoj bit će 536 eura, dok će najmanja plaća radnike s visokom stručnom spremom biti 740 eura.

Ta povećanja predstavljaju porast od 10 do 11,5 posto u odnosu na prethodne iznose. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naglasio je da će ovaj potez pozitivno utjecati na životni standard radnika, ali je dodao da će i dalje biti potrebno raditi na povećanju plaća kako bi se zadržali radnici i poboljšao opći ekonomski status građana.

Vlada Republike Srpske je uvela i porezne olakšice za poslodavce, koji će za najniže dvije kategorije radnika plaćati 27 eura manje po zaposleniku za poreze i doprinose.

Vlasti u Federaciji BiH su sredinom ove godine odredile da je minimalna plaća za najjednsotavnije poslove 511 eura.