Divjak o štrajku vozača autobusa: Puno toga se slama na djeci, a nema veze s MZO-om

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u srijedu da je najavljeni štrajk vozača autobusa za 9. rujna, kada počinje nova školska godina, situacija u kojoj se puno toga slama na djeci, a nema veze s njezinim ministarstvom i ispunjavanjem obaveza tog resora

'Ovdje se radi o privatnim prijevoznicima i Ministarstvo ni na koji način ne može, osim preko odluke za pokrivanje troškova financiranja karata za srednjoškolce na to utjecati. Mi smo sada u situaciji da se puno toga slama na djeci, a nikakve veze nema niti s Ministarstvom znanosti niti s ispunjavanjem naših obveza jer mi sve svoje obveze vezano uz plaćanje prijevoza učenika ispunjavamo', komentirala je Divjak novinarima nakon sjednice užeg Vladinog kabineta.

Podsjetila je da su sredstva za pokrivanje troškova financiranja karata srednjoškolaca u odnosu na prošlu godinu povećana za 42 milijuna kuna te su sada na razini od gotovo 300 milijuna kuna.

'To je ono što je u nadležnosti Ministarstva. Ono što nije u našoj nadležnosti već je u nadležnosti Ministarstva prometa, to treba njih dalje pitati', poručila je.

Divjak je rekla da o tome nije razgovarala s ministrom prometa Olegom Butovićem, ponovivši da je to koordinacija koja ne ovisi o MZO-u. 'To što mi razgovaramo i razmijenimo mišljenja to je jedna stvar, a to da se dolazi do rješenja ili se naprave određeni službeni sastanci je nešto drugo i očekujem da se o tome razgovara, ali ne ulazi u nadležnost Ministarstva znanosti', kazala je.