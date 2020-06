Dio Hrvatske pogodilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno kišom i tučom, a toga će biti još kroz tjedan. Za vikend nas čekaju ljetne temperature

Nakon što su sjeverozapad Hrvatske zahvatili su grmljavinski pljuskovi, na području Međimurja, Podravine, Velike Gorice i Zagreba zabilježena je i tuča. Međutim za vikend nas očekuje proljepšavanje vremenskih prilika, uz dosta sunca i gotovo ljetne temperature u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo u nedjelju

Vjetar će krajem petka i u subotu oslabjeti te okrenuti na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura u subotu kretat će se do 12 Celzijevih stupnjeva na kopnu, a 16 na moru, dok će popodne porasti do 21 stupanj na kopnu i moru, kako navodi DHMZ .

U zapadnom dijelu zemlje bit će povremena naoblaka uz moguću kišu, a vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni te se popodne može pojačati, dok se na istoku očekuje sunčano uz slab vjetar.

U nedjelju dolazi toplije vrijeme , pa će u kontinentalnom dijelu Hrvatske jutarnja temperatura biti do 19 Celzijevih stupnjeva, a popodnevna do 28 .

U gorju će temperatura biti nešto niža, ujutro oko 13, a popodne do 20 stupnjeva. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz malu količinu kiše, a vjetar slab do umjeren jugozapadni i u nekim dijelovima umjeren do jak južni.

Na Jadranu će biti sunčano uz moguću naoblaku u nekim dijelovima te će puhati umjeren do jak jugoistočni i južni vjetar. Ujutro će se temperatura kretati do 17, a popodne do 28 Celzijevih stupnjeva.