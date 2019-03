Đilas u Washingtonu: Atmosfera u Srbiji je takva da bi eventualni izbori mogli dovesti do incidenata i nasilja

Trenutna atmosfera u Srbiji je takva da bi eventualni izbori mogli dovesti do incidenata i nasilja i na to sam ukazao sugovornicima u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je u intervjuu za Glas Amerike (VOA) jedan od vođa oporbenog Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Đilas, koji se nalazi u dvodnevnom posjetu Washingtonu.

On je rekao kako međunarodnu zajednicu treba obavještavati o tome ne zato da bi pomogli oporbi, već 'da budu informirani zbog stabilnosti ne samo Srbije, nego čitave regije'.

Po Đilasovim riječima, odnosi Srbije s bivšim jugoslavenskim republikama su 'najniži u proteklih nekoliko desetljeća'.

'Srbija nije otok, mi smo dio cijele priče i neophodno je da se promijeni taj način komunikacije, jer mi ulazimo u sve veći stupanj agresije i pitanje je kako će to završiti na kraju', upozorio je Đilas.

On je ocijenio kako je 'mnogima u međunarodnoj zajednici nerazumljivo zašto netko bojkotira izbore kada su oni način da se dođe na vlast', ali je poručio da 'jednostavno ne možete sudjelovati u nečemu što nisu izbori'.

'Zahtjev cijele oporbe u Srbiji i građana je da dobijemo fer i slobodne izbore: to znači - slobodni mediji, birački spiskovi, da prestane pritisak na ljude da moraju glasovati da bi sačuvali posao ili im netko prijeti. Sve te stvari se moraju prvo regulirati da bi imali mogućnost doći do izbora, to znači prijelazno razdoblje od 6 do 9 mjeseci da država počne funkcionirati pa da idemo na izbore', rekao je Đilas.