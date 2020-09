Đikić: Potrebno je obnoviti povjerenje u Stožer i prestati plašiti ljude

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić sudjelovao je na prvom u nizu interdisciplinarnih znanstvenih skupova posvećenih koronavirusu, pod nazivom Advancement in Virology Research – an Opportunity to Improve International Impact of the University of Rijeka.

Komentirajući trenutnu situaciju u Hrvatskoj, Ivan Đikić je za N1 rekao da su ove brojke posljedica ponašanja u proteklih mjesec dana. 'Virus je jako proširen u javnosti, po cijeloj Hrvatskoj, kad se vrati jesen i s pojavom drugh respiratornih bolesti, situacija nam može biti kompliciranija i za to se vrijeme moramo pripremiti', rekao je Đikić, ponovivši da je najvažnije odgovorno ponašanje.