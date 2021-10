Đikić: Jasno da i cijepljeni mogu širiti virus, ali ne u tolikoj količini

'Nažalost, veliki je broj novozaraženih, hospitaliziranih i umrlih. Njemačka je donijela jedinu logičnu odluku. Na taj način se želi spriječiti uvoz koronavirusa. To nije dobro za građane Hrvatske, za sve one koji trebaju putovati u Njemačku', komentirao je strože mjere Njemačke za povratnike iz Hrvatske koji moraju u karantenu, ako nisu cijepljeni ili preboljeli covid-19 znastvenik Ivan Đikić

Znanstvenik Ivan Đikić kaže da se nova varijanta koronavirusa delta plus pojavila u Indiji te da ima dvije dodatne mutacije koje čine virus brže širućim i zaraznijim.

'Ako imate virus koji se brže širi, to odmah dovodi do toga da imate veliko opterećenje organizma. To dovodi i do težih simptoma i većeg broja smrtnosti', objašnjava Đikić za RTL.