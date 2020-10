Đikić: Budućnost i psiha ljudi ovise o ovom virusu. Hrvatskoj trebaju ozbiljne mjere i jasan plan kako izbjeći neuređeni lockdown

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1867 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8394. Među njima je 716 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 49 pacijenata. Preminulo je sedam osoba. Profesor Ivan Đikić govorio je o stanju s koronavirusom u Dnevniku N1

'Nismo ni blizu vrha vala, mjere koje danas donosimo pomoći će nam da spriječimo oštećenja zdravlja, ali i školovanja i gospodarstva', rekao je Đikić u Dnevniku N1.

'Trebamo se fokusirati, ne samo ljudi u izvršnoj vlasti nego i građani, na naš cilj, a cilj je spriječiti širenje zaraze i umanjiti gubitke u zdravlju, životu ljudi i gubitke u gospodarstvu i školovanju. Ako to ne napravimo sada, situacija će za dva do četiri tjedna biti značajno gora. Čuli smo danas da imamo samo 1500 kreveta za hitne slučajeve tako da moramo biti ozbiljni da možemo doći do manjka onog što nam je neophodno, a to je zdravstveni sustav. Ljudi u zdravstvenom sustavu rade maksimalno, već su preopterećeni, svi su umorni i ovo što se događa u medijskom prostoru samo je još jedna kap koja nam ne treba', upozorio je Đikić i dodao da s pravilnim mjerama možemo kontrolirati virus i dočekati cjepivo.