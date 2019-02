Dijana Vican preporučuje besplatnu provjeru diploma, a njezino sveučilište to naplaćuje - i nisu jedini. Kako to?

Nastojanje ministrice Blaženke Divjak da u razdoblju od godinu dana osigura temeljitu provjeru vjerodostojnosti diploma oko 90.000 djelatnika u obrazovnom sustavu uglavnom je naišlo na razumijevanje visokoškolskih institucija te su samostalno ili u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (MZO) iznašle način da besplatno odrađuju taj veliki posao bez ugrožavanja ostalih administrativnih obaveza. No provjera diploma ponegdje se naplaćuje, što je u suprotnosti s preporukom Rektorskog zbora

'Obrazloženje za takvu preporuku jesu saznanja da neke škole i njihovi osnivači nemaju novca, posebice manje škole i manje sredine... Svako visoko učilište može vršiti provjeru vjerodostojnosti diploma besplatno i to Rektorski zbor podržava', kazala je Vican za Glas Slavonije .

Vican je zamolila rektore za mišljenje i informirala ih o ideji ministrice Divjak da bi Ministarstvo odobrilo Sveučilištu radno mjesto na određeno vrijeme od godinu dana za potrebe besplatne provjere diploma. Potom je obrazložila i zašto sveučilište kojim ona upravlja na to ipak neće pristati: 'Sveučilište u Zadru nije u mogućnosti prihvatiti takvo rješenje iz razloga što smatra da tako nešto nema smisla zbog velikog i dugotrajnog nedostatka kadra na drugim mjestima te će naplaćivati provjeru diploma.'

U zapisniku se ne spominje preporuka Rektorskog zbora da se provjera diploma ne naplaćuje, ali zato piše da su se članovi Rektorskog zbora usuglasili o tome da svako visoko učilište samostalno donosi odluku o naplati administrativnih pristojbi, kao i da se provjera diploma naplaćuje u visini do 200 kuna. To je Vican poštovala, odredivši naknadu za 'plaćanje troškova postupka provjere vjerodostojnosti diploma/svjedodžbi/potvrda izdanih od strane Sveučilišta u Zadru ili njegovih pravnih prednika u visini od 150 kuna po diplomi/svjedodžbi/potvrdi'.

Uz zadarsko Sveučilište, provjeru diploma naplaćuje i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje nije odgovorilo na molbu tportala da dostavi poveznicu na službenu internetsku stranicu s propisanom cijenom te usluge i pojašnjenjem odnosi li se cjenik na zahtjeve privatnih osoba i/li državnih službi i tijela javne vlasti. Iz ranije izjave rektora Vlade Guberca proizlazi, međutim, to da Sveučilište naplaćuje provjeru diploma upravo temeljem odluke Rektorskog zbora. Štoviše, Guberac je svim sastavnicama Sveučilišta zabranio pružanje besplatne usluge.

'U skladu s odlukom Rektorskog zbora RH, na Senatu našeg sveučilišta donijeli smo odluku da ćemo naplaćivati provjere. Sve naše sastavnice dobile su i preporuku Senata da to bude do 150 kuna za jednu diplomu. Na njima je da odluče hoće li to biti manje, ali nikako ne može biti više od toga ili besplatno', rekao je Guberac za Glas Slavonije.