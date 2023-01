Deutsche Welle: Putin je već izgubio jedan važan rat. Posljedice će biti dalekosežne

Bilo bi prerano govoriti o vojnom porazu Rusije. Ali plinski rat protiv Njemačke je Vladimir Putin izgubio – to se već sada sa sigurnošću može reći. Jer, Njemačka ima najveće kapacitete skladišta zemnog plina u cijeloj Europskoj uniji. I kada su oni sredinom siječnja, na vrhuncu sezone grijanja, još uvijek 90 posto puni, onda to znači da prekid isporuke ruskog plina više ne predstavlja opasnost, navodi u komentaru za Deutsche Welle urednik Andrej Gurkov

Drugim riječima: Nijemci žive već pet mjeseci bez navodno presudno potrebnog ruskog plina – i čini se da najveće europsko gospodarstvo dobro s time izlazi na kraj. Doduše, još uvijek se računa s recesijom, koja ne bi čudila s obzirom na prekid lanaca opskrbe i eksplozije cijena energenata. No indikatori i dalje pokazuju da će to vjerojatno biti blagi pad. A čak se i rekordna inflacija usporava.

Nešto kasnije je Savez operatera njemačkih skladišta plina i vodika INES poručio da će uz normalne vremenske uvjete popunjenost skladišta do kraja ove zime biti na 65 posto - to bi bila krajnje komforna polazna situacija za skladištenje tijekom ljeta, pa bi 100-postotna popunjenost bila dostignuta već u rujnu.

No stručnjaci INES-a su razradili i scenarij za najnepovoljniji slučaj: znatno zahlađenje i ruski prekid isporuke plina Europi. To bi dovelo do solidarne podjele njemačkih zaliha s drugim članicama EU-a, no čak i u tom slučaju u Njemačkoj ne bi došlo do nestašice plina ni u ovoj niti u idućoj sezoni grijanja.

Sve u svemu, sve to je uvjerljiva potvrda za to da je Putin stvarno izgubio svoj plinski rat. Njemačka je u 2023. godinu ušla bez ruskog plina, ali i bez straha zbog tog gubitka. Upravo u tome leži poraz Kremlja: ruski zemni plin više nije pogodno oružje protiv Njemačke. No posljedice tog izgubljenog plinskog rata su još dalekosežnije: državni koncern Gazprom je sada ostao bez svog najvažnijeg stranog tržišta. Naime, još prije godinu dana je četvrtina njegovog cjelokupnog izvoza otpadala na Njemačku, zaključuje DW.