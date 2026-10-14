pronađeni brojni predmeti

Detektorima metala tražili blago na zaštićenom lokalitetu, a onda je naišla policija

M.Či./Hina

14.10.2026 u 15:56

Policija
Policija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vukovarsko-srijemska policija prijavila je trojicu muškaraca zatečenih na zaštićenom arheološkom lokalitetu u Negoslavcima, kod kojih je u naknadnim pretragama pronađeno gotovo 1400 antičkih i srednjovjekovnih predmeta, među kojima su novčići i fragmenti nakita

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni neovlašteno provodili arheološka istraživanja i prisvajali kulturna dobra, izvijestila je policija u srijedu.

Osumnjičeni trojac zatečen je na djelu 12. listopada oko 22 sata na oranici u Negoslavcima dok su s detektorima metala i opremom za iskapanje pretraživali teren.

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Djelatnici Područnog konzervatorskog odjela u Vukovaru potvrdili su da se lokacija nalazi unutar zaštićenog arheološkog nalazišta te da osumnjičeni nisu imali nikakva službena odobrenja za rad ili prikupljanje građe.

Nakon uhićenja, policija je temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru pretražila domove, vozila i prostorije koje osumnjičenici koriste.

Pretragama je pronađena i privremeno oduzeta oprema za traganje te opsežna arheološka zbirka koja uključuje rimske i srednjovjekovne novčiće te fragmente nakita. Svi oduzeti predmeti pohranjeni su u Gradskom muzeju Vinkovci.

Osim arheoloških predmeta policija je kod osumnjičenog 32-godišnjaka pronašla psihotropne lijekove koje je neovlašteno posjedovao, dok je u domu 40-godišnjaka pronađena i oduzeta neprijavljena puška, zbog čega će odgovarati prekršajno.

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