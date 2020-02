Delo bez ustezanja: Za neuspješnu tužbu protiv Hrvatske odgovorni su Cerar i Erjavec

Slovenska politika dugo je zanemarivala pravovremene savjete da ne ide u tužbu protiv Hrvatske zbog arbitraže, a za "politički" poraz pred sudom EU-a u Luksemburgu koji se za tužbu proglasio nenadležnim najviše odgovornosti snose Miro Cerar i Karl Erjavec, ocjenjuje ljubljansko "Delo" u subotu.

"Nakon što se tužba na sudu pokazala neuspjehom, službena politika sada samu sebe i sve nas želi uvjeriti da se ništa sudbonosno nije dogodilo. Ministar vanjskih poslova Miro Cerar, koji je kao predsjednik bivše vlade iznudio odlazak na sud, sada čak tumači da je presudom zadovoljan", navodi Vidmajer, no dodaje da je Ljubljana pravodobno dobivala signale i upozorenja da tužbom neće postići ono što želi, te da bi od tog načina trebala odustati.



"Ignorirali su se tihi savjeti, na primjer Njemačke, da se od ideje o tužbi odustane, a da je izabran pogrešan pravni put govorio je i predsjednik suda EU-a Koen Lenaerts. No, ministar se radije okružio ljudima koji o diplomaciji nemaju pojma, ali su gladili njegov ego. Ovo nije prva tužba koju je izgubio, valja se samo sjetiti presude Europskog suda za ljudska prava vezane na devizne depozite hrvatskih štediša u Ljubljanskoj banci. Tužbe su suicidalni potezi, komentirao je ovih dana jedan diplomat, dodavši da Slovenija sudske sporove gubi jedan za drugim, te da to zemlji oduzima vjerodostojnost i ugled", navodi u komentaru vodeći slovenski list.



Iako u pravnom smislu, tvrdi "Delo", Slovenija odbacivanjem tužbe nije izgubila jer i dalje ustraje na tome kako je arbitražna presuda o granici i dalje obvezujuća prema međunarodnom pravu i da je granično pitanje riješeno, pa odluku arbitara samo treba provesti na trerenu, čini se da je izgubljeno mnogo u političkom smislu i da su oslabljene političke pozicije.



"Bojimo se da smo izgubili ono najviše, a to je kontakt s otvorenim morem. To je Sloveniji dodijelila arbitraža, prema međunarodnom pravu, načelu dobrosusjedskih odnosa i načelu pravičnosti. Ukoliko bi sada Slovenija ušla u bilateralne pregovore, Hrvatska bi deklarativno tražila manje ispravke arbitražnog rješenja, ali bi zapravo inzistirala samo na jednom interesu: priječila Sloveniji pristup otvorenom moru. Zato, za Sloveniju i dalje kao najbolja strategija ostaje to da inzistira na arbitražnoj presudi i da čeka na bolja vremena", zaključuje u komentaru "Dela" Vidmajer.