Daus: Izmjenama Zakona o trgovini pristupilo se površno i selektivno

Naveo je kao primjer probleme koje zbog ograničavanjem rada nedjeljom imaju suvenirnice u Humu u Istri , a koje ljeti rade svaku nedjelju pri čemu im je zadnja radna početkom listopada. "Pa otada do lipnja 2024. neće smjeti raditi nedjeljom, čime će izgubiti 50 posto prometa", upozorio je.

Pozvao je vladajuće da im se omogući rad jer vlasnici suvenirnica žele stvarati dodanu vrijednost u svojoj zajednici i plaćati svoje obaveze državi te zadržati svoje obitelji na ruralnom području, a svojim radom to uspijevaju. "Ali, omogućite im da mogu raditi", poručio je.

Daus je ocijenio da smo nedovoljnim promišljanjem te površnim, selektivnim i nepotpunim pristupom došli do jedne vrste diskriminacije jer vlasnik obrta ili tvrtke i zaposlenik u njemu žele raditi i nedjeljom, kada je mjesto prepuno ljudi, a ne smiju.

I Damir Bajs (Klub Fokusa i Reformista) upozorio je da zabrana rada nedjeljom vrijedi samo za male obiteljske trgovine koje nemaju više poslovnica nego jednu i morat će izabrati dio godine u kojem neće raditi a njihovi kupci će otići u trgovačke lance koji će tada raditi.

Pojasnio je da trgovački lanci koji imaju više trgovina na više lokacija mogu rotirati radnike između trgovina - samo na drugoj lokaciji.

"Vlada nije pomogla zaposlenicima u trgovinama nego je samo zabranila rad trgovinama", rekao je. Smatra i da će rad nedjeljom stvarno biti zabranjen samo onima koji su "sami sebi šefovi".

Govoreći o turizmu HDZ-ov Jure Brkan rekao je kako, nasuprot ozbiljnim i vrijednim turističkim radnicima, ima i onih koji žele na brzinu, bez puno muke, puno ulaganja i truda - zaraditi veliki novac. "Nije ih briga kakav proizvod nude, kome ga nude, da li će gosti biti zadovoljni i u konačnici kakvu će sliku o Hrvatskoj poslati u svijet", rekao je.

Naveo je i da je od početka ove godine ozbiljni i vrijedni turistički radnici ostvaruju planirane ciljeve "dok su oportunisti koji su mislili na brzinu zgrnuti veliki novac" ostali iznenađeni kada stvari nisu išle onako kako su zamislili.

"Kod takvih je nastala panika i počeli su bjesomučno vikati o katastrofi i propasti turističke sezone u Hrvatskoj", kazao je. No, istaknuo je, stvarni podaci pokazuju da je u Hrvatskoj u prvih pola godine 6,7 milijuna turista ostvarilo 27,3 milijuna noćenja.

To je, rekao je Brkan, 16 posto dolazaka i deset posto noćenja više nego prošle godine.

Marin Miletić (Most) založio se da Hrvatska izađe iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja, upozorava, traži masovno proširenje svojih ovlasti. Stoga, ako se prihvati Ugovor o pandemiji po kojem bi WHO dobila široke nove ovlasti u upravljanju budućim pandemijama time će se kršiti osnovni postulati demokracije, parlamentarizma i Ustava Republike Hrvatske u kojem vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, poručio je.

"Nedopustivo je da bi se ugovor koji bi se potpisao nekoj globalističkoj organizaciji trebao imati pravnu težinu koja nadilazi naš parlament. To je nedopustivo i mi to nećemo dopustiti", rekao je Miletić.