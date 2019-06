Danas vrhunac toplinskog vala, pogledajte gdje će biti najgore prije velikog preokreta s kišom i grmljavinom

Upozorenje za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala izdano je za četvrtak za Zagreb, dok je velika opasnost na snazi za još pet gradova - Knin, Rijeku, Split, Dubrovnik i Karlovac

Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, u gorju malo niža, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 36 °C, ponegdje u Dalmaciji te središnjim predjelima moguće i viša .

Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ujutro s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, u gorju malo niža, a najviša dnevna od 28 do 33, na obali i otocima i do 35 °C.