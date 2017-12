Danas uglavnom sunčano, pogledajte kakvo vas vrijeme čeka u novogodišnjoj noći

Nakon hladnog jutra temperature će tijekom dana svugdje u Hrvatskoj znatno porasti - na kopnu do osam, a na Jadranu do čak 13 stupnjeva. Kiše ne bi trebalo biti. Skoro pa proljetne temperature očekuju se i u nedjelju pa će doček Nove godine na gradskim trgovima biti ugodan i onima koji su zimogrozni

'Oblačnije na sjevernom Jadranu i u gorju, a kiša uglavnom na riječkom području. Zapuhat će umjereno do jako jugo, a u unutrašnjosti umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 8 do 13 °C, u gorju malo niža', glasi prognoza DHMZ-a za nedjelju.