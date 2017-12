Toplo do srijede, a onda promjena vremena i snijeg

Sunčano i iznadprosječno toplo zadržat će se sve do srijede, a onda nas očekuje promjena vremena, prognozira Državni hidrometerološki zavod (DHMZ). Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju kako se i danas očekuju gužve na važnijim prometnicama

U nizinama unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva danas je mjestimice moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab, na istoku do umjeren zapadni, a u Dalmaciji sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 12, a na Jadranu od 12 do 16 °C.

Ponedjeljak će također biti pretežno sunčan, osobito na Jadranu i u gorju. U nizinama ujutro i prijepodne mjestimice magla i mraz, a potkraj dana na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru oblačnije. Vjetar uglavnom slab, a navečer će na zapadu zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 7 i 12, a na Jadranu 13 i 16 °C.

Na kopnu u utorak bit će djelomice sunčano, a u gorju oblačnije, do kraja dana s kišom. U Slavoniji ujutro magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. U srijedu umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom te umjerenim do jakim južnim i jugozapadnim vjetrom. Danju iznadprosječno toplo.

Na Jadranu u utorak očekuje se postupan porast naoblake, a na sjevernom dijelu mjestimice već i kiša. Slabo do umjereno jugo. U srijedu promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom, pljuskovma i grmljavinom, te umjerenim do jakim jugom. Razmjerno toplo.