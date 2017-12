Izdana upozorenja za velik dio Hrvatske, čekaju nas jaki vjetrovi, pljuskovi i snijeg

Pretežno oblačno s kišom, u gorju i susnježicom i snijegom, mjestimice uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak. U drugom dijelu dana susnježica i snijeg padat će povremeno i u nizinama unutrašnjosti

Umjeren do jak jugoistočni i južni vjetar poslijepodne će okrenuti na sjeverni, a na Jadranu jak južni i jugozapadni vjetar na buru, najprije na sjevernom dijelu. Zbog jakih vjetrova, DHMZ je izdao upozorenje za čitavu hrvatsku obalu.

Najviša temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzija, a poslijepodne i osobito navečer osjetno hladnije.

Od Karlovačke županije preko, Kvarnera i Like do juga Dalmacije izdano je upozorenje zbog mogućih obilnijih padalina. Na nižim nadmorskim visinama očekuju se obilne kiše, dok se u višim predjelima, pogotovo u Lici i Gorskom kotaru očekuje novih 10-25 cm snijega.

Uz više oblaka oborina će biti češća na istoku zemlje, dok su na jugu Dalmacije mogući intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, na južnom dijelu jugo.

Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna između 3 i 6, u gorju niža, a na Jadranu od 7 do 10 stupnjeva Celzija.