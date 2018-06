Danas se još kuhamo, a već sutra stiže nagla promjena koja će mnogima pomrsiti planove

Pred nama je još jedan radni dan koji će većina provesti uz vrućinu i mnogo sunčanih sati, kako i priliči prvom danu kalendarskog ili astonomskog računanja ljeta. Zatim dolazi produljeni vikend, a s njime i promjena vremena koja bi nekima, na žalost, mogla pokvariti planove, donosi vremenska prognoza HRT-a. Na Jadranu će u petak prolazno biti kiše i grmljavine, na sjeveru i obilnije, a zapuhat će jaka bura, na udare i olujna, s kojom će pritjecati hladniji zrak. I na kopnu od petka dosta hladnije od prosjeka za kraj lipnja. U petak će biti kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom, obilnijih na zapadu, potom uglavnom suho uz i dalje zamjetan sjeverni vjetar

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u četvrtak će biti većinom sunčano i vruće, a ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20 °C, a najviša dnevna između 30 i 32 °C. I u središnjoj Hrvatskoj vruće, i do 33 °C, uz obilje sunca te većinom slab južni i jugozapadni vjetar. Ujutro lokalno može biti magle. Prema kraju dana u najsjevernijim krajevima porast vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu, javlja HRT.

Najniža jutarnja temperatura također između 17 i 20 °C. U gorju i na sjevernom Jadranu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, iz koje je u gorju poslijepodne moguć lokalni pljusak praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu i zapadnjak uz većinom malo valovito more. U noći će zapuhati jugo. Najniža temperatura po kotlinama oko 15 °C, na moru pak oko 22 °C, a najviša od 27 do 31 °C.