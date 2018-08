Danas malo popuštaju vrućine, no ne zadugo. Evo što nas čeka za vikend

Mnogima teško podnošljiva vrućina i sparina u kopnenom će području sljedeća dva dana malo popustiti, a tijekom pretežno sunčanog vikenda ponovno će gotovo posvuda biti vruće. Pljuskovi su početkom novoga tjedna mogući, a u četvrtak i petak sigurno će ih biti, ponegdje i izraženijih, stoji u vremenskoj prognozi Zorana Vakule

U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo manje toplo nego u srijedu, uz najvišu temperaturu od 26 do 28 °C. No, opasnost od toplinskoga vala koji može utjecati na zdravlje i dalje će postojati zbog ponegdje tople noći. Možda još više od toga mnogima će smetati česti pljuskovi i grmljavina, a mjestimice je moguće i nevrijeme.

Podjednako nestabilno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz manje sunčana vremena. Vrućih 30 °C moguće je malo gdje, a dojmu manje toplog vremena pridonijet će slab do umjeren sjeveroistočnjak. No, mnogima će vjerojatno ponovno noć biti neugodno topla i sparna. Ne i u gorskim krajevima, gdje će i najniža temperatura biti oko 16 °C. U unutrašnjosti Istre samo malo viša, a na sjevernom Jadranu oko 25 °C. Pljuskovi su gotovo sigurni u unutrašnjosti, a ponegdje su mogući i uz more, uglavnom na obali, dok će najviše sunčana vremena biti na otocima.