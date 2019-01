Danas mali predah od snijega, a već u četvrtak stiže novi

I u nastavku ovog tjedna, a vjerojatno i početkom novoga, u većini će se Hrvatske nastaviti zimski uvjeti, uz povremene oborine i sve veći snježni pokrivač, koji je u tanjem obliku moguć i ponegdje blizu moru, osobito u srijedu. Nevolje će mnogima prouzročiti i često jak, gdjegod i olujni vjetar, posebice na Jadranu, gdje će prevladavati bura, najjača većinom u četvrtak i petak, te na sjevernom dijelu vjerojatno ponovno od ponedjeljka, a tijekom srijede će biti i istočnjaka, juga, prolazno mjestimice i jugozapadnjaka, donosi vremenska prognoza koju je za HRT napravio Državni hidrometeorološki zavod

Srijeda - snijeg, kiša, bura, jugo... Nataša Strelec Mahović u vremenskoj prognozi HRT-a istaknula je da će u srijedu ujutro još u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno padati slab snijeg. Tijekom prijepodneva će gotovo posvuda prestati, a poslijepodne je velika vjerojatnost i za djelomično razvedravanje. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka većinom od -2 do 2 °C. U središnjoj će Hrvatskoj povremenog snijega biti osobito tijekom noći i ujutro, pa se očekuje i stvaranje novog snježnog pokrivača. Poslijepodne će biti sve rjeđi i slabiji, a ponegdje će i posve prestati. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Temperatura ujutro od -3 do -1 °C, a danju od -2 do 0 °C. U Gorskom kotaru i Lici u noći i prijepodne past će novih oko 15 centimetara snijega, ponegdje i više. Bit će hladno, uz temperaturu od -6 do -2 °C.

Uz obalu sjevernog Jadrana te osobito u Istri također će padati uglavnom snijeg dok će na otocima biti kiše, moguće i susnježice. Ujutro još umjerena i jaka bura prolazno će oslabjeti i okrenuti na istočnjak, a zatim navečer ponovno na buru. Temperatura ujutro od -2 do 0 °C, danju od 1 do 5 °C, na otocima malo viša. U Dalmaciji će kiša biti obilnija u noći i ujutro, a u unutrašnjosti će uz kišu biti i susnježice i snijega. Poslijepodne manje oborina, a bit će i sunčanih razdoblja. Vjetar će prolazno oslabjeti. Temperatura zraka ujutro od 4 do 7 °C, u unutrašnjosti 0 do 2 °C, a poslijepodne 7 do 10 °C, u unutrašnjosti oko 4 °C.