Danas još toplije, negdje i vruće; promjena stiže tek krajem tjedna

Ovaj će tjedan obilježiti iznadprosječna toplina, ponegdje i vrućina, uz pretežno sunčano vrijeme do petka, tijekom kojeg se povećava vjerojatnost promjenljivijeg vremena, s mjestimičnom kišom, ali samo prolaznom i kratkotrajnom, stoji u vremenskoj prognozi koju donosi HRT

Utorak - većinom sunčano i još malo toplije

U istočnoj Hrvatskoj uglavnom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro mjestimice i maglom. Vjetar većinom slab, ponegdje u Baranji i istočnoj Slavoniji umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura od 27 do 29 °C. U središnjoj Hrvatskoj također pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar većinom slab, a temperatura će od najnižih jutarnjih 12 do 15 °C, tijekom dana porasti do vrijednosti između 27 i 30 °C. Podjednako toplo i na sjevernom Jadranu, a u gorju će najviša dnevna temperatura zraka biti samo malo niža.