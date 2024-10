Danas će biti iznadprosječno toplo: Prave studeni još nema na vidiku

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u jutarnjim satima povremeno će biti magle i niskih oblaka, posebno u gorju gdje bi se magla mogla dulje zadržati, a ostatak dana prevladavat će sunčano. Uz obalu će jutarnji sati donijeti umjerenu i jaku buru, a ispod Velebita moguće i olujnu, koja će brzo oslabjeti. Jutarnje temperature će se kretati između 6 i 8 °C, a uz obalu od 13 do 15 °C. Dnevne temperature dosezat će 15 do 17 °C, dok će uz more biti između 21 i 23 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, no u unutrašnjosti će u jutarnjim satima biti prisutna magla i niski oblaci. Vjetar će puhati slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature će se kretati od 9 do 11 °C, a na obali i otocima između 15 i 17 °C. Tokom dana temperature će dosezati ugodnih 21 do 24 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz ponegdje umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na otvorenom moru puhati umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Stabilno i idućih dana

Stabilno vrijeme nastavit će se i idućih dana u unutrašnjosti, gdje će prevladavati pretežno sunčano, dok će jutarnji sati donijeti maglu i niske oblake, koji bi se ponegdje mogli dulje zadržati. Najveća vjerojatnost za povremenu slabu kišu ili rosulju očekuje se u četvrtak. Vjetar će biti većinom slab, a temperature zraka će ostati slične.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano vrijeme, posebno u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu obale ujutro može biti magle i sumaglice. Uz obalu će u jutarnjim satima puhati slaba bura, koja bi u četvrtak ponegdje mogla pojačati, dok će se tokom dana prema otvorenom moru razvijati zapadni i sjeverozapadni vjetar.