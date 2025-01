Dalić: 'Pitanje razine cijena kompleksan je problem. Moramo stati na loptu'

'Stoga držim da bi se kombinacijom različitih mjera, koje bi se mogle pokrenuti ne samo na razini Vlade, nego i na razini suradnje između agencija za zaštitu tržišnog natjecanja većeg broja država, uključujući Hrvatsku i neke susjedne zemlje, moglo doći do jednog skupa mjera koje bi u tome mogle pomoći', ocijenila je Dalić.

Peruško: Nitko ne govori o proizvodima koji su kod nas jeftiniji nego u EU

Glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško kazao je, na upit novinara, kako je na nekoliko sastanaka s predstavnicima Vlade napomenuo da taj problem nije tako jednostavan, kao što se predstavlja u javnosti. Smatra kako su usluge glavni motor inflacije u Hrvatskoj, jer su cijena rada i nedostatak radne snage utjecali su na povećanje materijalnih prava radnika.

'Ono što je isplivalo u javnost kao glavna debata su cijene hrane. Ako pogledamo podatke statitističkog zavoda, glavne kategorije hrane, koje su najviše poskupile u posljednjih godinu dana, su one koje su primarno vezane uz burzovnu robu, a to su kategorije vezane uz kakao, kavu, maslinovo ulje i maslac, a to su kategorije i na razini EU uglavnom imale visoke cijene', rekao je čelnik Fortenova grupe.

Komentirajući razlike u cijenama u različitim zemljama EU, Peruško smatra kako javnost uvijek najviše zanimaju cijene proizvoda koji su kod nas skuplji nego u drugim zemljama EU, ali da nitko ne govori o proizvodima koji su kod nas jeftiniji. Razlozi za to su različiti, a prije svega su uzrokovani nekim regulatornim 'rupama', zbog kojih mi kao trgovci na malo, kad kupujuemo robu, moramo je kupiti po većim cijenama, nego u EU, pojasnio je Peruško.

Podsjeća kako su, osim novog paketa Vladinih mjera, u Fortenova grupi kroz svoju maloprodajnu mrežu ponudili dodatnih 250 proizvoda, za koje mogu garantirati da im se cijene neće mijenjati do 1. lipnja, što je napravljeno u dogovoru s 50-tak hrvatskih proizvođača.

Iako je javnost, kako smatra, uvijek fokusirana na negativne strane, Peruško ističe kako smo kao ekonomija proteklih nekoliko godina napravili iznimno pozitivne pomake. Napominje kako je Hrvatska danas došla do skoro 80 posto bruto nacionalnog dohotka po stanovniku EU, dok je prije nekoliko godina po tome bila predzadnja.

'Kao država imamo stabilan javni dug, koji se smanjuje, i koji se danas spustio ispod 60 posto cjelokupnog duga države, i to su makroekonomski pokazatelji, koji pozitivno utječu na velike kompanije, i na naš kreditni rejting, Mislim da će ovo, što je trenutno u fokusu javnosti u idućem razdoblju biti riješeno', ocijenio je Fabris Peruško.