Đakić: Ukrali su mi 20.000 kuna, ali već drugi put i zlatnu ogrlicu koju su mi poklonili moji vojnici

Oko 20.000 kuna u gotovini, jedna zlatna ogrlica sa zlatnim privjeskom i posvetom iz vremena Domovinskog rata, Bossov sat s posvetom i nekoliko komada bižuterijskog nakita ukradeno je iz stana Josipa Đakića, HDZ-ovog saborskog zastupnika iz Virovitice i predsjednika nacionalne HVIDR-e.

'Bilo je oko 20.000 kuna, zlatna ogrlica i pločica s posvetom, Bossov sat s posvetom, koji nije nešto pretjerano skup, ali je meni draga uspomena, i nekoliko komada nakita koji su čista bižuterija, ali pljačkaš to očito nije znao prepoznati, pa je pokupio sve. Inače, ovo nije prvi put da sam opljačkan, jer mi se to dogodilo i u stanu u Zagrebu, a tada mi je ukradena originalna zlatna ogrlica s privjeskom i posvetom. Riječ je o poklonu koji sam dobio od svojih vojnika. Nakon što mi je to ukradeno dao sam izraditi identičnu takvu ogrlicu i pločicu s istim natpisom, ali je više nisam nosio nego sam je čuvao u vitrini u stanu, a sada je i ona ukradena', ispričao je za Jutarnji list Đakić, koji ističe da mu je u svemu najgori osjećaj nelagode i nesigurnosti.



'Najgore je to što se čovjek sada nelagodno osjeća u svome stanu. Kada dođeš i ne možeš svojim ključem otvoriti bravu... Nisam mogao vjerovati da se to dogodilo', kazao je Đakić, koji je pljačku otkrio po povratku u Viroviticu u subotu 8. kolovoza.