Cvrtila pojasnio zašto je Rusija vjerojatno trovala pregovarače

Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN i vanjskopolitički komentator, osvrnuo se posljednja događanja u Ukrajini

"Očito se dogodio pomak. Današnji pregovori su nastavljeni nakon intenzivnih pregovora koji nisu bili poznati javnosti. Nije slučajno da su se našli u Turskoj, ona to ne bi organizirala da nije bila sigurna da će biti napretka. Nije bez veze ni došao predsjednik. Na kraju imamo male pomake, a u ovakvom ratu svaki je manji pomak dobro došao", tvrdi.

Govoreći o optužbama o mogućem trovanju pregovarača i to i s jedne i druge strane u pregovorima govori kako je na snazi intenzivan rat u medijima.

Je li ruska najava radikalnog smanjenja vojne aktivnosti oko Kijeva i Černihiva, a u cilju postizanja sporazuma s Ukrajinom Putinov trik ili ozbiljan pomak koji vodi kraju rata govori da cjelokupna situacija pokazuje da Putin ne može postići što je htio. "Mora pronaći jedan izlaz iz situacije, a da je dovoljno dobar da u Rusiji bude prikazan kao pobjeda, a da nije puno izoliran od europske zajednice. Ovo je dobar izlaz", kaže.

"Kad dođe do prekida vatre možemo govoriti o jakom potezu do pronalasku sporazuma. Ovo je podloga tomu. Do danas nisu bili mogući susreti dvaju predsjednika, a sada se govori da bi mogli", navodi.