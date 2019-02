Crobarometar: Tko je iznenađenje veljače, a tko može biti razočaran?

Kupnja aviona, burne rasprave u Saboru, izjava predsjednika EU parlamenta Antonia Tajanija, projekt LNG terminala, poteškoće u sektoru obrazovanja i zdravstva obilježili su mjesec na odlasku, a redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazuje kakvo je stanje na političkoj sceni u veljači - takvo da je HDZ i dalje dvostruko jači od SDP-a i Živog zida, iako čak dvije trećine birača ne odobrava rad Vlade Andreja Plenkovića

Svoj pad nastavlja i Živi zid , i to brže od SDP-a te mjesec završava s potporom od 12,4 posto, što znači da je ta stranka u dva mjeseca, od vremena kada je bila poravnata sa SDP-om za drugo mjesto, izgubila dva postotna poena. Most je i ovoga mjeseca četvrta opcija birača te s neznatnim padom mjesec završavaju s potporom od 6,3 posto, javlja Dnevnik Nove TV.

Nakon blagog oporavka na početku godine, u veljači se vratio pesimizam. Tako 74 posto građana smatra da zemlja ide u lošijem smjeru, a tek njih 19 posto misli da je smjer u kojem se zemlja kreće dobar. Ne zna sedam posto ispitanika. Još su jedino HDZ-ovi birači optimisti, 58 posto njih misli da zemlja ide u dobrom smjeru. Kod svih ostalih oporbenih stranaka, pesimista je od 83 do 93 posto ispitanika.

GLAS Anke Mrak Taritaš mjesec završava s potporom od 1,5 posto ispitanika, a HRAST s 1,1 posto, što mu je jedan od boljih rezultata zadnjih mjeseci. Po 1 posto potpore ispitanika uživaju HDSSB i Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića. Sve ostale stranke uživaju potporu manju od 1 posto, a zajedno bi, od ljevice do desnice, mehaničkim zbrajanjem dobili 4,1 posto. Neodlučnih je 5,4 posto i tu se bilježi znatan pad ispitanika.

Porastao je broj građana koji ne odobravaju rad Vlade Andreja Plenkovića. Istina, ne značajno, ali tako ih je u ovome trenutku dvije trećine ili 66 posto. Očekivano, pada broj onih koji odobravaju rad i poteze premijera, kojih je trenutno 26 posto, a ne zna njih 8 posto.

Istodobno, nikad veće uvjerenje da će Vlada Andreja Plenkovića opstati do kraja mandata. U to vjeruje 82 posto ispitanika, ne vjeruje njih 12 posto, a ne zna 6 posto. Da će Vlada odraditi mandat do kraja vjeruje 93 posto HDZ-ovih birača, ali i 88 posto SDP-ovih birača.

NAPOMENA:

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 991 punoljetnog građanina iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.