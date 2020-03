Ovo su nove mjere europskih zemalja protiv širenja koronavirusa

Suočene sa sve većom opasnošću širenja epidemije koronavirusa, niz europskih zemalja poduzeo je mjere kojima nastoji ograničiti zarazu, javljaju agencije. Talijanski premijer Giuseppe Conte stavio je cijelu Italiju pod karantenu od utorka do sljedećeg mjeseca u neočekivanoj mjeri kojom se nastoji pobijediti najteža epidemija koronavirusa u Europi.

Austrija je upozorila državljane da ne putuju u susjednu Italiju, pošto je Rim nametnuo karantenu širom Italije. Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je na internetskoj stranici: "Austrijskim putnicima preporuča se da se odmah vrate u Austriju". Nova austrijska mjera da provodi zdravstvene provjere na talijanskoj granici na snagu je stupila u utorak.

Zrakoplovna tvrtka Wizz Air obustavila je sve letove u Italiju i Izrael nakon što su dvije zemlje najavile planove da pobijede najtežu epidemiju koronavirusa u Europi, objavila je niskobudžetna zrakoplovna tvrtka. Letovi do talijanskih zračnih luka i iz njih bit će obustavljeni od 10.ožujka do 4. travnja, a letovi iz zračnih luka u Tel Avivu i Eilatu bit će obustavljeni od 12. ožujka do 23. ožujka, rekla je kompanija.