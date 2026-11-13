Čovjeku prijete, ni krivom ni dužnom, zbog užasa na Jankomiru: 'Strah me za suprugu'

Radušić već mjesecima zbog posla boravi u Dubrovniku, a supruga mu je sama u Zagrebu. Kako izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, niz zastrašujućih poruka uslijedio je nakon objava koje su ga bez osnove dovele u vezu sa slučajem Jankomir.

‘Niti kriv niti dužan ispaštam. Mene nije, ali strah me za suprugu’, rekao je Krešimir Radušić.

Udaljenost od supruge dodatno ga zabrinjava. ‘700 kilometara sam udaljen od Zagreba, ona sama dobiva takve prijeteće poruke’, rekao je Radušić.