Čovjeku prijete, ni krivom ni dužnom, zbog užasa na Jankomiru: 'Strah me za suprugu'

Krešimir Radušić i njegova supruga primaju prijetnje nakon što su pojedini profili na društvenim mrežama objavili njegovu fotografiju i pogrešno ga povezali s događajima u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Dok policija istražuje njegovu prijavu, strah se širi i među zaposlenicima bolnice, od kojih je trećina zatražila bolovanje.
Radušić već mjesecima zbog posla boravi u Dubrovniku, a supruga mu je sama u Zagrebu. Kako izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, niz zastrašujućih poruka uslijedio je nakon objava koje su ga bez osnove dovele u vezu sa slučajem Jankomir.
‘Niti kriv niti dužan ispaštam. Mene nije, ali strah me za suprugu’, rekao je Krešimir Radušić.
Udaljenost od supruge dodatno ga zabrinjava. ‘700 kilometara sam udaljen od Zagreba, ona sama dobiva takve prijeteće poruke’, rekao je Radušić.
Sve je prijavio policiji, koja istražuje slučaj. Najavljuje i tužbe protiv onih koji su objavili lažne tvrdnje, kao i protiv osoba koje su mu prijetile.
Nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta u bolnici Sveti Ivan, uz opravdane zahtjeve za utvrđivanjem odgovornosti, prijetnje i napadi usmjereni su prema zaposlenicima te ljudima koje se pogrešno povezuje s bolnicom i tim događajem.
O strahu na bolničkim odjelima govorio je Mirando Mrsić.
‘Ljudi se boje. Ljudi se boje za svoj život. Onaj dan kad je ovdje bila jedna skupina ljudi koja je došla razrušiti Jankomir na odjelima je bila konsternacija i strava’, rekao je Mrsić.
Trećina zaposlenih zatražila je bolovanje, a bolnica je sa svojih internetskih stran