Covid i dalje kola: Stručnjak raskrinkao najveće zablude o koronavirusu

Dugi covid pogađa mnoge ljude, a povećana polarizacija i nepovjerenje dugotrajne su te po život opasne posljedice pandemije, piše CNN.

Virus koji uzrokuje covid pojavio se krajem 2019. Svakim danom saznajemo više o njemu. Virus i naš imunološki odgovor na njega nastavljaju se razvijati, kao i naše znanje i razumijevanje. Tijekom pandemije svi su griješili, a smjernice su prilagođavane i revidirane kako se saznavalo više o njemu. Ali javnozdravstvene akcije spasile su milijune života.

No neke zablude i dalje su široko rasprostranjene i doprinose polarizaciji. Na neke od njih odgovore je dao dr. Tom Frieden, direktor američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti od 2009. do 2017., kada je nadgledao odgovore na epidemije gripe H1N1, ebole i zike. Ujedno je izvršni direktor udruge Resolve to Save Lives.