Čović negira da čuva leđa Dodiku: Otišlo je predaleko, pretvara se u klasični separatizam

U intervjuu za agenciju Fena, objavljenom u nedjelju, on je ocijenio kako je problem stvorila težnja za postizanjem političkih ciljeva koji nisu realizirani kroz proteklih 15-20 godina. Očevidno aludirajući na politiku koje vode bošnjačke stranke kazao je kako se ona temelji na brojnosti i prikazuje građanskim konceptom, a odlikuje je želja za dominacijom. Postupke vlasti Republike Srpske koji prijete secesijom i ugrožavaju ustavni poredak BiH označio je kako otpor koji "prelazi u klasični separatizam".

"Otišlo se predaleko, ali rješenje postoji. Moramo ga na neki način i uklopiti u pravni okvir Bosne i Hercegovine. Iako to danas izgleda dosta složeno, mislim da ima institucija koje na tome već rade i pokušavamo iznaći rješenje", kazao je Čović no nije pojasnio kakve su točno opcije za rješenje krize u optjecaju.

Blokade u BiH nastupile su praktično još u ožujku 2024., neposredno nakon što je ta zemlja dobila suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora i od tada nije bilo nikakvih pomaka na europskom putu. Kriza je eskalirala nakon što je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u veljači osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, a nakon toga su u RS-u donijeli niz neustavnih zakona osporavajući ovlasti koje ima država.

Čović kaže kako je sve to dovelo do situacije u kojoj se u BiH ne zna ni tko je vlast niti tko je oporba jer postoje različite koalicije na različitim razinama vlasti, ali je odbacio tvrdnje kako HDZ na neki način "čuva leđa" Dodiku jer do sada nije odlučio sudjelovati u projektu izbacivanja njegove stranke iz vlasti na razini države.

"S kim danas možete sjediti i nešto dogovarati, a da to ima provedbu u praksi? To je pravo pitanje, kako provesti ono što dogovorite. Mi iz HDZ-a, pa i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) razgovaramo sa svima, da bude vrlo jasno. Zbog ovakve strukture BiH prinuđeni smo razgovarati sa svima", pojasnio je Čović politiku stranke koju vodi i tvrdi da oni nude rješenja za postizanje tri ključna cilja: mira i stabilnosti BiH, euroatlantskih integracija i jednakopravnosti tri naroda kroz poštivanje ustava BiH.

Potvrdio je kako HDZ BiH neće odustati od zahtjeva da se što prije izmijeni izborni zakon.

"Nećemo dozvoliti da Hrvate u Predsjedništvu BiH predstavlja bilo tko do predstavnici koje će izabrati hrvatski narod", kazao je Čović. Pritom je poručio bošnjačkim strankama da same ponude rješenje kojim će se to osigurati ako im se već ne sviđa prijedlog kojega nudi HDZ BiH u formi zakona poslanog u parlamentarnu raspravu.