COVAX inicijativa za jedan pristup cjepivima okupila 172 zemlje

COVAX inicijativi kojom se želi osigurati jednak pristup cjepivima protiv covida-19 do sada su se pridružile 172 zemlje, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ističući da je potrebno osigurati još novca i da zemlje moraju dati obvezujuća obećanja

Zemlje koje žele biti dio globalnog plana COVAX moraju do 31. kolovoza podnijeti iskaz interesa, kazali su dužnosnici WHO-a, uz potvrdu namjere pridruživanja do 18. rujna, i prve uplate do 9. listopada.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je ta inicijativa ključna za okončanje pandemije covida-19 te da neće samo omogućiti podjelu rizika za razvoj i kupnju cjepiva, nego i osigurati da cijene budu što je niže moguće.