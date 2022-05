Ćorušić: Radio sam pobačaje do priziva savjesti, nisam za apsolutnu zabranu

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić poručio je danas u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 da je protiv pobačaja, ali i njegove apsolutne zabrane, a rekao je i da je radio pobačaje do priziva savjesti, dok je to bila radna obaveza

'Iskustveno mogu govoriti o pobačaju jer sam ja to do priziva savjesti radio. To je bila radna obaveza koju smo morali svi raditi. Ja ne znam koliko sam pobačaja napravio, ali sam radio pobačaje i o tome sam vrlo kvalificiran govoriti', rekao je Ćorušić za HRT . Dodao je da je sigurno napravio više stotina pobačaja.

'Ja zaista jesam protiv pobačaja jer smatram da je to pravo na život. Ali nisam - i to sam više puta ponavljao - ja nisam za apsolutnu zabranu pobačaja', rekao je Ćorušić.

'To ne spada u dio naše edukacije, to nije naš posao', dodao je Ćorušić.

O slučaju nesavjesnog liječenja Stanković je Ćorušića, koji je inače i predsjednik HDZ-ova odbora za zdravstvo, pitao i o tome kad je 2016. trebao postati ministar zdravstva, a da je Most navodno bio protiv jer je navodno nesavjesno liječio pacijenticu - odnosno da joj je zabunom odstranio pogrešan jajnik. Ćorušić je rekao da je bio izgledni kandidat te da je imao podršku tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka.

Potvrdio je da je Most stavio veto na njegov izbor, ali je dodao da je Most poslije čak i popustio, ali da je Tihomir Orešković, koji je bio predsjednik vlade HDZ-a i Mosta, bio izričito protiv toga da Ćorušić bude ministar zdravstva.

'I OK, ja sam se s time složio', dodao je. Ćorušić je rekao i da ga nije eliminirao Most, već parapolitičke strukture - Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor.

'Zato što me nisu prihvaćali, nisu me voljeli, i smatrali su, pogotovo udruga HUBOL, da netko tko bude ministar mora biti netko od običnih doktora, koji nije profesor, koji nije tako malo eksponiran... To je razlog, nije Most, čak mi je i Božo Petrov - kao moj student sam to rekao', rekao je Ćorušić.

Što se tiče slučaja, rekao je da je za njega prvi put čuo 2017. godine, kada je već godinu i pol dana bio ravnatelj KBC-a. Naveo je da mu je tadašnja pomoćnica za pravne poslove donijela zahtjev za odštetu te pacijentice od njezinog odvjetničkog društva. Pogledao je papir i nalaze te rekao da to ne bi platio, već da će ići na sud.

'Bio sam siguran da nisam učinio liječničku pogrešku, da nisam krivo liječio ženu', rekao je Ćorušić.

Međutim, rekao je, na sugestiju šefice pravne službe došlo je do nagodbe i isplaćena je odšteta od 83.000 kune, koju je, naglasio je, isplatilo Croatia osiguranje, a ne KBC Zagreb. Ćorušić je rekao da je dotičnu pacijenticu prvi put operirao 2008. godine zbog iste bolesti. Prije toga je bila neplodna, a nakon njegove operacije je rodila, dodao je. I onda se na istom jajniku javio recidiv. Naveo je da je odstranio desni jajnik i da mu se lijevi činio urednim.

'I na histološkom nalazu nađene su te paratubalne ciste i uredno tkivo jajnika, to je točno. Zbog toga i je plaćena ta odšteta', rekao je Ćorušić.

'Nisam ja bitno oštetio ženu, dapače - prvom operacijom omogućio sam joj da rodi', dodao je.