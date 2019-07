Ćorić: Imenovanje Slavice u skladu sa zakonom

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu da je imenovanje Nelle Slavice ravnateljicom Nacionalnog parka (NP) Krka u skladu sa zakonom i ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti

'Mi smo postupili u skladu s presudom Upravnog suda. To je elaborirano mišljenje Povjerenstva na temelju kojeg sam ja odlučio da će Slavica po preporuci Povjerenstva obnašati ovu dužnost. To ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti i to nikada ne bi bio cilj', kazao je Ćorić novinarima ispred Banskih dvora.