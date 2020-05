Ciklon Amphan usmrtio je najmanje 72 ljudi u Zapadnom Bengalu, objavila je Mamata Banerjee, čelnica te indijske savezne države

Zbog opsega katastrofe i prekida telekomunikacija u ovom je trenutku teško utvrditi točan broj žrtava Amphana, ciklona nazvanom prema tajlandskoj riječi za nebo.

Vlasti dviju država prije dolaska oluje evakuirali su nekoliko milijuna ljudi, no operacije je otežala pandemija koronavirusa. Banerjee je ranije rekla da je pustoš koju je ciklon ostavio 'veća katastrofa od covida-19'.

Ciklon je na azijsko kopno stigao popraćen obilnim kišama i vjetrom snage do 165 kilometara na sat, kao i plimnim valom do tri metra visine, koji je uzrokovao poplave u nizinskim područjima. Tijekom jutra je ciklon oslabio i u kategoriji je tropske depresije, s brzinom vjetra do 60 kilometara na sat.

Amphan je u ponedjeljak narastao do četvrte od pet kategorija na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, s vjetrom od 200 do 240 kilometara na sat, prenosi France Presse.