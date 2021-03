Cijepljeno 311 tisuća ljudi, tek svaki peti iz prioritetne skupine. Kada će na red doći ostali?

Samo jučer je u Zagrebačkoj županiji, Koprivnici, Karlovcu i Slavonskom brodu na masovnom je cijepljenju procijepljeno 7 877 osoba, ili točno dva posto od ukupno potrošenih doza cjepiva u Hrvatskoj.

Punktovi su najbolji za brzo i učinkovito procijepljene nacije, kaže liječnica obiteljske medicine koja i sama cijepi prioritetne pacijente, pa zna da taj posao ide sporo, prenosi RTL.

''Meni je četiri tjedna trebalo da procijepim tih 112 pacijenata, ostalo mi ih je u toj dobnoj skupini, od onih koji su se prijavili oko 160, znači meni će trebati još šest tjedana da procijepim'', izjavila je Vesna Potočki, liječnica obiteljske medicine.

I to je još dobar prosjek pogleda li se slika na razini cijele zemlje. U Hrvatskoj je ukupno 1.502.700 građana koji spadaju u prioritetne skupine. To znači da su stariji od 65, ili su kronični bolesnici ili su zaposleni u zdravstvu ili domovima za starije ili su pak njihovi korisnici. Dosad je iz te skupine procijepljeno 311.448 građana odnosno 21 posto. To znači da je do sad cijepljen tek svaki peti prioritetni pacijent.