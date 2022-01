Češka: Nužni zdravstveni radnici, pozitivni na covid, moći će nastaviti raditi

Češka vlada dopustit će asimptomatskim nužnim zdravstvenim radnicima i osoblju u sustavu socijalne skrbi kojima je potvrđena zaraza koronavirusom da nastave raditi, priopćilo je ministarstvo zdravlja u petak

Ministar zdravstva Vlastimil Valek rekao je novinarima da se vlada nada da će uspjeti upravljati valom zaraza omikronom koji je zaslužan za više od 10.000 zaraza dnevno.

Oni koji moraju nastaviti raditi, moći će ići samo na posao i vraćati se kući. Morat će nositi maske i jesti u odvojenim prostorijama, rekao je ministar i dodao da će novim mjerama biti obuhvaćeno nekoliko stotina radnika, a ona će se primjenjivati samo u slučaju potrebe.

"Mjere će se postaviti na način da se osigura nulti rizik od zaraze radnog kolektiva", rekao je.

Vlada je već naredila testiranje u školama od ponedjeljka, a radnici će se morati testirati dvaput tjedno. Valek predviđa da će biti do 20.000 zaraza dnevno do početka idućeg tjedna, a možda do 50.000 do kraja istog tjedna.

Valek je ponovio da je vladina strategija usporiti širenje omikrona među stanovništvom te izbjeći kolaps bolnica.