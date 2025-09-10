veličanje režima

Čelnik SDP-a: U Teznom i na Golom otoku počinjeni su zločini, Bleiburg je više bio okupljalište

I.V./Hina

10.09.2025 u 14:31

Siniša Hajdaš Dončić
Siniša Hajdaš Dončić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
SDP je u srijedu najavio kako će uskoro u saborsku proceduru uputiti izmjene i dopune Kaznenog i Prekršajnog zakona kojim će se, kažu, 'kažnjavati veličanje ustaških, četničkih i drugih režima', te 'negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Dugog svjetskog rata'

„Idemo s izmjenama Kaznenog i Prekršajnog zakona koje se tiču veličanja NDH, ustaških, četničkih i drugih režima i korištenja njihovih simbola kao govora mržnje i diskriminacije, ali i negiranja i veličanja zločina počinjenih poslije Drugog svjetskog rata, što bi u našem prijedlogu trebalo biti sankcionirano kao protupravno postupanje”, izjavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na brifingu za novinare u stranačkoj središnjici.

Izmjene i dopune ta dva zakona koje će predložiti SDP, "pokušat će na najbolji način riješiti veličanje NDH, negiranje ustaških zločina, promoviranje i korištenje pokliča, simbola i te ideologije", poručio je.

SDP: Kazneno bi se progonio govor mržnje, prekršajno 'devijantna ponašanja'

Hajdaš Dončić je pojasnio da SDP 'radi distinkciju' pa bi se kazneno progonio samo govor mržnje koji prijeti nasiljem, dok bi se prekršajno kažnjavala, kako je kazao, "devijantna ponašanja poput nošenja majice s ustaškim simbolima".

"Naš će prijedlog obuhvaćati određene, vrlo restriktivne iznimke od sankcioniranja pozdrava 'za dom spremni', odgovorio je šef SDP-a na pitanje novinara kako će se sankcionirati sporni pozdrav 'ZDS', no, nije htio ulaziti u detalje dok prijedlog ne bude gotov.

"Uz sankcioniranje fašizma, ustaštva, četništva, stavit ćemo i formulaciju koja se tiče negiranja i veličanja zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata jer ja nemam s tim problem", kazao je.

„Znam da su 1945. i 1946. godine počinjeni zločini i te zločine također treba na ovaj način sankcionirati, pri čemu prvenstveno mislim na Tezno, Goli otok gdje su počinjeni zločini, dok je Bleiburg više bio okupljalište”, dodao je Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a ponovno je ustvrdio da premijer Andrej Plenković "to ne može riješiti jer je kukavica".

"No, ja s tim nemam problem, a nemam čak ni problem da se ovom konstatacijom zamjerim nekim ultralijevim opcijama u Hrvatskoj jer ja namjeravam rješavati vruće krumpire, on ih nije rješavao niti će, jer se boji i podilazi desnici", izjavio je Hajdaš Dončić.

'Nastavak stava'

Arsen Bauk je dodao da je njihov prijedlog implementacija povijesne Deklaracije iz 1990. godine, u kojoj se izrijekom govori o negativnom naslijeđu i u kojoj se SDP ispričao za nelegalne egzekucije i grubu represiju prema u ratu pobijeđenim vojnim i političkim protivnicima.

„To smo još tada osudili, a ovo je nastavak našeg stava”, dodao je Bauk.

SDP u prijedlozima koje uskoro namjerava uputiti u saborsku proceduru, polazi od Ustava, ali i Dokumenta dijaloga koji je prije osam godina donijelo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, pri čemu u SDP-u predviđaju dvije zakonske iznimke kada se korištenje 'ZDS' ne bi smatralo protupravnim, rečeno je. Inače, to Vijeće utemeljeno je odlukom Vlade RH 2017.

Prva je ako su pojedine hrvatske vojne formacije, prvotno osnovane izvan regularnih obrambeno-redarstvenih postrojba Republike Hrvatske, nesmetano koristile taj pozdrav kao 'službenu' oznaku na svojim zastavama i grbovima od 1991. do 1995. godine, i u tim slučajevima ne bi postojala obveza uklanjanja spornih pozdrava s tih insignija.

Druga je iznimka da bi se buduća dopustivost javne uporabe spornih vojnih insignija morala striktno vezati uz događaje na kojima se, na javnim mjestima uključujući groblja, odaje poštovanje braniteljima koji su poginuli za Hrvatsku boreći se pod tim insignijama.

Osim tih iznimki, uređenje tog pozdrava i dalje bi bilo istovjetno uređenju svih ostalih spornih obilježja mržnje, navodi SDP u najavi zakonskih izmjena koje priprema, a koje se naslanjaju na Dokument dijaloga.

