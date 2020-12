Ćelić: Grbin ispraznim politikantstvom uvodi nestabilnost u upravljanje epidemijom koronavirusa

HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Ćelić u subotu je ispraznim politikanstvom nazvao prozivke predsjednika SDP-a Peđe Grbina upućene Vladi zbog upravljanja koronakrizom te ocijenio da je oporba u ovom trenutku faktor nestabilnosti koji unosi konfuziju.

"Traženje ustavnosti i opravdanosti rada stožera, t raženje odgovornosti ministara u ovom trenutku potpuno je neprimjereno. Potrebna je poruka povjerenja u hrvatske institucije, jer one rade odgovoran posao i brinu se za zdravlje građana", istaknuo je Ćelić.

Posebno se osvrnuo na poruke oporbenih čelnica - da covid nije teška bolest, da je to kao karijes te da će to prije prestati priča s koronom što se manje bude pričalo o njoj. "To sigurno nije pridonijelo da građani budu osobno odgovorni i imaju povjerenja u institucije koje u ovome trenutku čine najbolje što mogu da bi se sačuvao svaki ljudski život", istaknuo je.

Reagirajući na današnju izjavu Peđe Grbina, Ćelić se zapitao kako bi izgledale rasprave u Saboru da se epidemiološke mjere donose dvotrećinskom većinom. Oporba unosi konfuziju, pokušavajući narušiti povjerenje građana u institucije i osporiti legitimitet koji je Vlada dobila od građana 5. srpnja, poručio je.