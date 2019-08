Čeka nas pravi ljetni dan, temperature se opet penju iznad 30 stupnjeva

Vrijeme je u nedjelju išlo na ruku mnogim događanjima na otvorenom, a slično će biti i u ponedjeljak, pa će obilježavanje praznika u Kninu proteći uz povoljne vremenske prilike. I u nedjelju je u unutrašnjosti bilo umjerenog razvoja oblaka, rijetko gdje i ponekog pljuska, dok je na Jadranu prevladavalo sunčano, u Dalmaciji i vruće.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano. Nakon ne odveć toplog jutra u Kninu, poslijepodne će biti vruće, uz temperaturu oko 31 stupanj. Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar s mora, a povremeno umjerenog sjeverozapadnjaka bit će i u zaobalju. Sunčano će biti i na jugu uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 31 stupanj.

Umjerenog i jakog razvoja oblaka može biti i u gorskim krajevima, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. Vjetar će biti slab. Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, danju vjetar s mora. Jutro u gorju svježe uz temperaturu oko 10 stupnjeva, u unutrašnjosti Istre oko 15, a na Jadranu između 19 i 23. Poslijepodnevna temperatura između 26 i 31 stupanj.

Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena, na krajnjem jugu i jaka bura, danju sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, temperature oko 25 stupnjeva. Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće, u srijedu uz umjeren jugozapadnjak. U četvrtak naoblačnje sa zapada uz česte pljuskove i grmljavinu, koji će se navečer proširiti na veći dio unutrašnjosti.

Na Jadranu također sunčano i vruće. U četvrtak, ponajprije na sjevernom dijelu uz naoblačenje raste vjerojatnost za kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u srijedu će zapuhati jugoistočnjak koji će u četvrtak jačati. Dakle za kraj ponovimo da će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, pa će obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Kninu proći uz vremenske prilike primjerene početku kolovoza - prave ljetne!