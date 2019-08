Čeka nas dugo najavljivana promjena vremena. Kratkotrajna, ali mjestimice žestoka!

U utorak u zapadnim krajevima započeto osvježenje sredinom će se tjedna proširiti na cijelu Hrvatsku, pa će već u srijedu te osobito u četvrtak nekima za ljeto možda čak biti i odviše svježe. Ali naravno, mnogima vjerojatno i ugodan predah od nedavnih vrućina

Bura će u četvrtak slabjeti, ali će još ponegdje onemogućavati normalno prometovanje, osobito ujutro podno Velebita. Od prolazno oblačnijeg petka ponovno će biti toplije, do kraja tjedna sve češće i vruće, ali umjerenije nego prošlih dana.

Srijeda - hladnije, kiša, grmljavina, ponegdje i nevrijeme U istočnu Hrvatsku kiša i grmljavina dolaze većinom poslije ponoći i potrajat će glavninom do srijede oko podneva. Lokalno olujno nevrijeme je moguće, a posvuda osvježenje sigurno - i zbog povremeno umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, i zbog pada temperature, čije će poslijepodnevne vrijednosti biti i za oko 10 °C niže nego u utorak poslijepodne.

U središnjoj će Hrvatskoj najnestabilnije razdoblje biti od 22 sata u utorak do srijede oko 10 sato, nakon čega slijedi barem djelomično razvedravanje, te slabljenje vjetra, koji će u noći i ujutro prolazno biti i jak. Jutarnja temperatura još će biti oko prosječne za sredinu kolovoza, ali poslijepodnevna osjetno niža od uobičajene i mnogima željene. U gorju još svježije, uglavnom samo između 13 i 18 °C, dok će na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre ujutro biti većinom od 16 do 21 °C, a poslijepodne 24 do 27 °C.