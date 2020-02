Čehok u imovinsku karticu nije unio obiteljsku kuću, dodatnu zaradu, ali ni stan za koji ga tereti Uskok

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok u imovinskoj kartici nije naveo obiteljsku kuću u Varaždinu kao ni dodatna primanja koja ostvaruje radom na Sveučilištu Sjever. U kartici nije naveden niti stan u takozvanoj Karingtonki za koji ga Uskok tereti da ga je dobio kao mito za usluge učinjene Miroslavu Buniću odnosno tvrtki Zagorje-Tehnobeton

'Ja sam svoj dio kuće prenio na svoju malodobnu djecu. Zapravo, jedno dijete već je punoljetno. A druge polovine vlasnik je supruga. To prijavljuju oni kojima bračni drug ne predaje svoju karticu. Zašto bih ja upisivao to kad je žena to navela u svojoj kartici, a ja nisam vlasnik? Dakle, nema tu zatajivanja imovine ako je ona to navela', rekao je Ivan Čehok za Varaždinski.hr.

Čehok prema podacima iz imovinske kartice osim gradonačelničke plaće od neto 17.860 kuna, nema nikakva dodatnja primanja. U posjedu zajedno sa suprugom ima 2.302 dionice J&T banke, čija je nominalna vrijednost 30 kuna, te je osobno vlasnik umjetničkih slika koje je procijenio na 150.000 kuna.