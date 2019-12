Carinska uprava žestoko uzvratila sindikalistu: Optužbe su mu bespredmetne, u pozadini je osobna priča

Carinska uprava oštro je reagirala na istup predsjednika Carinskog sindikata Hrvatske Rina Štorića nakon njegova posjeta Ministarstvu rada u ponedjeljak i optužbe o 'stravičnom pritisku i nezakonitom postupanju kako bi ih se zaustavilo u radu'. U Carini tvrde da Štorić istupa motiviran osobnim slučajem, da njegov sindikat nije reprezentativan i da zapravo ne može ni organizirati ni provesti najavljeni štrajk

Štorić je, podsjetimo, prošlog tjedna objavio da je Carinski sindikat proveo referendum o štrajku zbog višegodišnjeg zahtjeva za korekcijom koeficijenata, požalio se da Carinska uprava nema sluha za njihove zahtjeve i uputio dopise Vladi. U ponedjeljak je došao na sastanak u Ministarstvo rada, no ondje ga nisu primili ni ministar Josip Aladrović ni njegov kolega Zdravko Marić - nego tek jedna tajnica ovog ministarstva.

Nakon sastanka sindikalist se požalio na strahovite pritiske ravnatelja Carinske uprave Hrvoja Čovića , ujedno pomoćnika ministra financija, te loše uvjete za rad carinika - od neplaćanja prekovremenih sati do nedostatka sapuna i toaletnog papira na radnom mjestu ili izostanka sistematskih liječničkih pregleda. Najavio je i prijavu Međunarodnoj organizaciji rada, a o eventualnom štrajku 'tek treba odlučiti'.

U Carinskoj upravi tvrde da su Štorićeve tvrdnje 'bespredmetne' i da se on 'zapravo referira na svoj osobni radno-pravni status'.

'Ne može uopće organizirati štrajk'

'Prema pravno obvezujućem tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, on nema pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme jer se to pravo odnosi na isključivo reprezentativne sindikate koji su potpisnici Kolektivnog ugovora. Jasno je stoga da navedeni radno-pravni status predsjednika Carinskog sindikata Hrvatske nije uvjetovan odlukama Carinske uprave, nego pravno obvezujućim tumačenjem ove komisije, s obzirom na to da ono ima pravnu snagu i učinke samog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike', objasnili su za tportal iz Carinske uprave.

Ukratko, tvrde da Štorić za sebe želi punu plaću zbog sindikalnog rada, a da na to nema pravo.

'Također, potpuno je netemeljena tvrdnja predsjednika Carinskog sindikata Hrvatske o navodnoj neusklađenosti plaća unutar ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija, pri čemu, osim toga, Carinski sindikat Hrvatske, kao nereprezentativni sindikat koji u Carinskoj upravi djeluje uz dva reprezentativna i pet drugih sindikata, ne može na zakonit način organizirati i provesti štrajk', dodaju iz Carinske uprave.

Štorić: Da nismo reprezentativni, ali...

Predsjednik Carinskog sindikata Hrvatske Rino Štorić za tportal je objasnio da njegov sindikat doista nije reprezentativan, premda je većinski i okuplja više od 40 posto zaposlenih unutar Carinske uprave. Tu činjenicu pripisuje 'nakaradnom Zakonu o reprezentativnosti koji je donijela prošla Vlada, a očigledno odgovara i ovoj'.