Capak priznao: Nisu samo građani zbunjeni zbog novih informacija o koronavirusu, isto se nekad događa i stručnjacima

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u četvrta navečer je govorio o cijepljenju u Hrvatskoj, epidemilološkim mjerama i pritisku na bolnice.

Capak je također rekao da ljudi ne moraju biti zabrinuti ako su cijepljeni prvom dozom i nakon šest tjedana nisu pozvani da se cijepe drugom dozom.

'Ako se radi o AstraZeneci, onda je to do 12 tjedana. Ako se radi o Pfizeru, onda je to šest tjedana. Uglavnom se pazi da se ljudima javi u roku od šest tjedana. U svakom slučaju, oni se mogu javiti mjestu gdje su se prvi puta cijepili pa će se vidjeti u čemu je problem. Uglavnom, doza za docjepljivanje ima dovoljno. To je sigurno', rekao je.

Capak smatra da se cilj o procjepljivanju 55 posto odrasle populacije do kraja lipanja apsolutno može postići.

'Jednostavnom računicom možete doći do zaključka da je to negdje 1000 po županiji dnevno. To je sasvim sigurno moguće ako uzmete u obzir da Zagreb ima kapacitet od 5000-6000 dnevno", rekao je ravnatelj HZJZ-a.

Dodao je da u Zagrebu mogu 10.000 ljudi dnevno cijepiti. Ne boji se da nećemo imati kapaciteta. 'Stvar je samo dolaska cjepiva", istaknuo je.

Osim toga je rekao da nisu samo građani nekad zbunjeni zbog novih informacija o koronavirusu, nego da se isto ponekad događa i stručnjacima.